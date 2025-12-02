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Агент Тюкавина высказался о возможном переходе в «Зенит»

2 декабря 2025, 21:30
1

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил игру форварда «Динамо» в этом сезоне.

Тюкавин вернулся после травмы крестообразной связки. На его счету 9 матчей в РПЛ и 2 гола.

– Почему Тюкавин так мало забивает? Он недавно продлил соглашение, «Динамо» платит ему большие деньги, получается, нет никакой отдачи?

– В 12 матчах он забил 4 гола, отдал 4 голевые передачи. Если вы считаете, что это мало после крестов, то я считаю, что это нормально. У вас свой взгляд на эту ситуацию, у меня – свой. Тут же двоякий вопрос про результативность. Вы видели матч с «Ахматом»? Он отдает передачу один в один, а игрок не забивает. Футбол – такая вещь..

– Может, Тюкавину нужен новый вызов?

– Сейчас пройдут зимние сборы и все будет нормально. Он забил, по сути, решающий мяч «Зениту» в Кубке России.

– Как вы думаете, после этого «Зенит» не проявит заинтересованность в Тюкавине?

Тюкавин – воспитанник «Динамо» с пяти лет. Если бы он хотел – он в «Зените» давно был бы. Это его позиция. Вы мне лучше скажите, сколько «Зенит» «похоронил» игроков? Сейчас нужно доиграть сезон, а дальше уже будем смотреть по ситуации.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (1)
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Artemka444
1764702151
Даром не нужен не кому
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