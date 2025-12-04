126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»

Сборная Малави хочет провести товарищеский матч с российскими клубами.
Этой игрой там хотят почтить память бывшего нападающего «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенды. Он умер в начале декабря в возрасте 43 лет.
«Есть возможность провести матч в память Каньенды. Сборная Малави может сыграть с «Ростовом» или «Локомотивом», где Исо провел много времени из своей карьеры.
Наша столица может похвастаться современным стадионом, соответствующим строгим стандартам ФИФА для организации этого мероприятия в Малави», – сказал президент Федерации футбола Малави Флитвуд Хайя.
- Каньенда выступал в России с 2003 по 2011 год.
- Он играл за такие клубы, как «Локомотив», «Ростов», «Ротор», «КАМАЗ» и «Динамо Брянск».
Источник: Sport24