126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»

Сборная Малави хочет провести товарищеский матч с российскими клубами.

Этой игрой там хотят почтить память бывшего нападающего «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенды. Он умер в начале декабря в возрасте 43 лет.

«Есть возможность провести матч в память Каньенды. Сборная Малави может сыграть с «Ростовом» или «Локомотивом», где Исо провел много времени из своей карьеры.

Наша столица может похвастаться современным стадионом, соответствующим строгим стандартам ФИФА для организации этого мероприятия в Малави», – сказал президент Федерации футбола Малави Флитвуд Хайя.