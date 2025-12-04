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Круговой одним словом охарактеризовал Карпина

4 декабря 2025, 14:31
2

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

Карпин ранее покинул пост главного тренера «Динамо», решив сосредоточиться на национальной команде.

– Вы отыграли в середине ноября за сборную России товарищеский матч против Чили (0:2). Через два дня после него главный тренер национальной команды Валерий Карпин покинул аналогичный пост в московском «Динамо», сославшись на необходимость сосредоточиться на сборной. Когда перед этим неделю с лишним находились под его началом, чувствовали, что он эмоционально выжат из-за совмещения?

– Нет. Георгич – профессионал. И он не показывал этого. Когда ты в сборной, ты отвечаешь за сборную. И не думаешь о клубе. А когда ты в «Динамо», ты отвечаешь за «Динамо». Поэтому в сборной мы не разговаривали по поводу клубных историй. Так что только сам Валерий Георгиевич мог знать и оценить, насколько на него влияло это совмещение.

Вы вызывались Карпиным в сборную и в моменты, когда он был освобожденным главным тренером. Он как-то отличался от самого себя в сравнении с периодами совмещения этой работы с «Ростовом» и «Динамо»?

– Не сказал бы. Все то же самое было. Ничего не менялось.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Круговой Данил Карпин Валерий
Комментарии (2)
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1764849636
Иди лучше готовься к матчу, определяющему настроение многих болельщиков в стране.
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Красногвардейчик
1764854925
Так Карпин и вызывал в сборную игроко практически ЦСКА только, с целью убить!!! и измотать...видимо от Газпрома приказ получил
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