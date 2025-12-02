«Не нужно перегибать палку»: Булыкин – о запрете сахара Карпиным

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на запрет Валерия Карпина. Главный тренер национальной команды не разрешает своим футболистам употреблять сахар.

– Правильно ли, на ваш взгляд, полностью запрещать употребление сахара игрокам? Должен ли сам тренер быть примером дисциплины?

– Тренер должен быть авторитетом и примером футбольной карьеры. Перегибов не должно быть нигде. Мы знаем, что футболисты нарушают режим, и диетологи сходят с ума от того, как футболисты едят. Но при этом можно добиваться результатов. Есть исключения, такие как Криштиану Роналду и другие суператлеты, но остальные могут себе позволить нарушить режим и съесть сахар, думаю, это составляющая любой спортивной карьеры.

Считаю, что полностью исключить сахар из рациона практически невозможно, он нужен организму. Не нужно перегибать палку. Футболисты могут себе позволить и в «Макдональдс» сходить, и режим нарушить, в этом нет ничего плохого.