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  • Карпин заявил, что употребляет сахар в больших количествах, хотя запрещает его игрокам

Карпин заявил, что употребляет сахар в больших количествах, хотя запрещает его игрокам

1 декабря 2025, 22:37
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что любит сахар. При этом он запрещает футболистам употреблять его, так как они должны придерживаться строгой диеты для достижения лучших результатов.

– У вас дома есть сахар? Разрешаете дочерям, жене?

– Конечно.

– Сами ни в каких количествах не употребляете?

– Наоборот, в больших количествах.

– А почему футболистам запрещаете?

– Потому что они футболисты.

– Сколько ложек сахара кладете в чай?

– Смотря, какая кружка – большая или маленькая.

– 300 граммов.

– Три ложки минимум.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (2)
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1764620473
ПОмирает еврей,у постели семья и друзья.Говорят ему :"Абраша,ты в жизни никогда ничего не просил! Ну что мы можем сделать для тебя?" Подумал,отвечает :"Евреи, дайте нормального чаю с сахаром!". "Абраша, ты никогда не пил нормального чая с сахаром?",-изумляются собравшиеся... Отвечает : "Откуда! Дома вообще без него, а в гостях-кладёшь-кладёшь, остановиться не можешь"! Валера-испано-эстонский еврей, видимо.
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NewLife
1764623120
Не смешно. Вот славный путь, который ожидает людей, которые любят много углеводов: резистентность к инсулину, износ поджелудочной железы, увеличение висцерального жира, появление пуза, пред диабет, диабет. Это поисходит незаметно, в течение многих лет. В этом то и коварство, так как очень долго этот путь в пропасть не заметен. В конце трудная борьба с диабетом. Большие ограничения в еде. Если пустить диабет на самотек, то - слепота, деменция, гангрена и ампутация конечностей.
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