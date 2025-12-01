Карпин заявил, что употребляет сахар в больших количествах, хотя запрещает его игрокам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что любит сахар. При этом он запрещает футболистам употреблять его, так как они должны придерживаться строгой диеты для достижения лучших результатов.
– У вас дома есть сахар? Разрешаете дочерям, жене?
– Конечно.
– Сами ни в каких количествах не употребляете?
– Наоборот, в больших количествах.
– А почему футболистам запрещаете?
– Потому что они футболисты.
– Сколько ложек сахара кладете в чай?
– Смотря, какая кружка – большая или маленькая.
– 300 граммов.
– Три ложки минимум.
Источник: «РБ Спорт»