Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»

Александр Бубнов отреагировал на слова Дмитрия Губерниева.

Комментатор «Матч ТВ» ранее заявил, что клубам РПЛ следует давать больше шанса российским игрокам и тренерам.

«Дима Губерниев вообще замочил, такую вещь классную сказал, я бы до такого не додумался. Он говорит: «Ну нафиг иностранных балбесов покупать, когда у нас своих балбесов хватает?» Это он имел в виду и игроков, и тренеров. Семак – балбес. Кто следующий идeт? Галактионов – балбес, блин.

Гусев – балбес, но он временный балбес. Все балбесы. Лига балбесов. Ну классно Дима сказал. Как у него это… Не буду говорить (смеeтся)! Но он всe время в точку. Вот так вот», – сказал Бубнов.