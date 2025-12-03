Экс-игрок ЦСКА – о Баринове: «Выбирает, где больше дадут денег»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию об уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Сегодня стало известно, что капитан железнодорожников перейдет в ЦСКА.

«Как можно реагировать? Это только слух. То, что Баринов хороший футболист для нашего чемпионата – однозначно.

Это скорее всего его последний контракт в 29 лет. Поэтому Дима думает и выбирает, где больше дадут денег. Потому что у футболистов век короткий, надо заработать, чтоб потом безбедно жить.

Он воспитанник «Локомотива», думаю, что это должно перевесить. Его клуб воспитал, много дал и вложил», – сказал Гришин.