Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов назвал гадeнышем тренера «Динамо»

Вчера, 12:10
9

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов грубо высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Динамо» Ролане Гусеве.

– У меня вывод один, что в команде не всe хорошо было.

– Этот, как его, Паршивлюк ему [Карпину] в рот смотрел. Рядом сидел. Там один гадeныш был. Гусев. И Гусева послушал Степашин.

– А почему гадeныш, почему вы вот так оскорбляете?

– Это я не оскорбляю.

– Как?

– Потому что его поступок оценивают как поступок гадeныша.

– Ну какой поступок?

– Вот что он говорил.

– Что не всe хорошо в команде? Ну вот сказал, да.

– А чего, Карпин говорил, что у него всe хорошо в команде? Он ни разу этого не сказал. Больше того, он договорился [до того], что команда нулевая и я нулевой тренер. Гусев сказал, что он нулевой? Вот сейчас.

– Не сказал.

– И не скажет, потому что это не тот человек, который правильно бы себя оценил.

  • Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
  • Гусев позднее раскритиковал тренера по физподготовке из штаба Карпина Касайса Мартинеса.
  • Затем Гусев извинился за свои высказывания перед Карпиным, а также перед предыдущим главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

Еще по теме:
Генич посоветовал идеального тренера для «Динамо» 3
Реакция Семина на извинения Гусева перед Карпиным 7
Гусев объяснил свои слова, сказанные после ухода Лички из «Динамо» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1764840230
Бубнов решил Сашу Мостового переплюнуть. И ведь получилось!...((((((((((
Ответить
Интерес
1764840324
Правильно всех и вся может оценить только Бабуинов, да и то-после плановой диспансеризации и реабилитации.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1764840799
ГУСЕВ-ГАДЁНЫШ
Ответить
...короче
1764841999
...ага, Гадкий-Гусёныш)...
Ответить
evgevg13
1764842099
А вот это уже статья. Не пора ли бубена привлечь к ответственности за публичное оскорбление?
Ответить
neim
1764845268
Короче, на правильно поставленные вопросы Бубен ответить не может, как наверняка и многие другие, просто как попугаи повторяют друг за другом одно и тоже, а всё туда же, поскорее кого-нибудь обвинить. На себя бы оборотились, "гадёныши" !
Ответить
алдан2014
1764851841
Ни чё не понял.,что это было?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1764858191
Бубнов дал объективную оценку Гусеву. Немного жестковато, но для стандартов Бомбардира вполне приемлемо. """""""""""""
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 