Бубнов назвал гадeнышем тренера «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов грубо высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Динамо» Ролане Гусеве.

– У меня вывод один, что в команде не всe хорошо было.

– Этот, как его, Паршивлюк ему [Карпину] в рот смотрел. Рядом сидел. Там один гадeныш был. Гусев. И Гусева послушал Степашин.

– А почему гадeныш, почему вы вот так оскорбляете?

– Это я не оскорбляю.

– Как?

– Потому что его поступок оценивают как поступок гадeныша.

– Ну какой поступок?

– Вот что он говорил.

– Что не всe хорошо в команде? Ну вот сказал, да.

– А чего, Карпин говорил, что у него всe хорошо в команде? Он ни разу этого не сказал. Больше того, он договорился [до того], что команда нулевая и я нулевой тренер. Гусев сказал, что он нулевой? Вот сейчас.

– Не сказал.

– И не скажет, потому что это не тот человек, который правильно бы себя оценил.