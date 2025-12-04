Бубнов назвал гадeнышем тренера «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов грубо высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Динамо» Ролане Гусеве.
– У меня вывод один, что в команде не всe хорошо было.
– Этот, как его, Паршивлюк ему [Карпину] в рот смотрел. Рядом сидел. Там один гадeныш был. Гусев. И Гусева послушал Степашин.
– А почему гадeныш, почему вы вот так оскорбляете?
– Это я не оскорбляю.
– Как?
– Потому что его поступок оценивают как поступок гадeныша.
– Ну какой поступок?
– Вот что он говорил.
– Что не всe хорошо в команде? Ну вот сказал, да.
– А чего, Карпин говорил, что у него всe хорошо в команде? Он ни разу этого не сказал. Больше того, он договорился [до того], что команда нулевая и я нулевой тренер. Гусев сказал, что он нулевой? Вот сейчас.
– Не сказал.
– И не скажет, потому что это не тот человек, который правильно бы себя оценил.
- Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
- Гусев позднее раскритиковал тренера по физподготовке из штаба Карпина Касайса Мартинеса.
- Затем Гусев извинился за свои высказывания перед Карпиным, а также перед предыдущим главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой.