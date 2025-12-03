Гусев объяснил свои слова, сказанные после ухода Лички из «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил слова, сказанные им после ухода Марцела Лички. Он заявил тогда, что команда стала играть гораздо лучше, когда чешский специалист покинул клуб.

Ранее Гусев извинился перед Валерием Карпиным.

«Хотел бы пояснить и слова, произнесенные после ухода Марцела Лички. Тогда после двух побед я сказал, что команда стала играть совершенно иначе. Тут тоже признаю: я не до конца правильно сформулировал то, что хотел сказать.

Марцел провел отличную работу в «Динамо», а после того, как он ушел, мы действительно изменили действия в обороне: перестали играть один в один, в каждой ситуации у нас должно было быть преимущество в одного игрока. Это чисто футбольный момент. И до болельщиков и журналистов я не донес мысль правильно.

Обе эти ситуации для меня – урок.

Надеюсь, в будущем мне удастся избежать таких ошибок при общении с медиа», – сообщил Гусев.