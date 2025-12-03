Реакция Семина на извинения Гусева перед Карпиным

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на извинения Ролана Гусева.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» ранее извинился перед Валерием Карпиным.

«Считаю, что этой теме уделено слишком много внимания. Все уже давно внутри разобрались, все закончилось. И больше не надо на эту тему говорить. Я ничего в словах Гусева криминального не увидел.

Если бы «Динамо» было в хорошем физическом состоянии, они бы набрали значительно больше очков, и Карпин бы остался в клубе дальше работать. Претензий бы к нему не было. А так как команда была в не очень хорошем состоянии, отсюда мы видим и результаты. Поэтому был уход Карпина и приход Гусева. А за что ему извиняться, я не могу понять, – сказал Семин.