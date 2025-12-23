Ротенберг прокомментировал назначение Гусева главным тренером «Динамо»

Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера «Динамо».

Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года.

Он был и.о. главного тренера в мае и ноябре-декабре 2025-го.

Динамовцы – на 10-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.

«Поздравляю Ролана Гусева с назначением на пост главного тренера ФК «Динамо».

Ролан Александрович – человек динамовской системы. Воспитанник клуба, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА. Он давно работает внутри «Динамо», знает команду, клубную философию и все процессы изнутри. Это не про «зайти на время», а про ответственность, вовлеченность и работу вдолгую – ради результата сегодня и развития в будущем.

Большой плюс, когда клуб доверяет людям, которые по-настоящему переживают за эмблему и понимают, что такое преемственность.

Желаю Ролану Александровичу удачи и уверенности на этом важном этапе. У «Динамо» сильный состав, отличные условия и преданные болельщики – все, чтобы спокойно и последовательно строить команду. Пусть доверие клуба оправдается результатом, а проделанная работа даст плоды не только сегодня, но и в будущем», – написал Ротенберг.