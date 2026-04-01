  • Литвинов отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Литвинов отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

1 апреля, 17:26
7

Спартаковец Руслан Литвинов прокомментировал резонансное заявление Александра Соболева.

В марте нападающий рассказал, что покинул «Спартак» в том числе из-за «людей-паразитов, которые изнутри делают клубу плохо».

– Встречали ли в своей карьере паразитов?

– Не встречал.

– Соболев говорит, что они есть в «Спартаке», вредят клубу.

– Я, честно, не встречал их.

– Получается, Соболев говорит неправду?

– Не знаю… Соболев может говорить что угодно (смеется).

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 60 матчей, 16 голов, 6 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 6 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Литвинов Руслан
Комментарии (7)
рылы
1775056041
паразитов в спартаке как грязи. вон, дубина до сих пор выкусывает своих блох (не очень успешно, они продолжают кусать его в бачке)
...уефан
1775057457
...Литва, как только перейдёт в Зенит за 25 лямов евро, только потом расскажет, каких он видел страшных паразитов...
Император 1
1775058191
Литвинов: блин, спалили)
Бумбраш
1775061428
Заметьте, Алехандро Дельфиньо стал про паразитов говорить перейдя в зинку,выходит у немытых антисанитария процветает
FROLL007
1775061791
Дезинсекцию в свинарне срочно надо проводить. Паразиты расползаются. Гыгыгы
timon2401
1775065606
Судя по тому, что Литвинов сам в «Спартаке» и очень-очень-очень часто в стартовом составе, эти «паразитирующие» твари точно присутствуют!!!
