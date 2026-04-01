Литвинов отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Спартаковец Руслан Литвинов прокомментировал резонансное заявление Александра Соболева.
В марте нападающий рассказал, что покинул «Спартак» в том числе из-за «людей-паразитов, которые изнутри делают клубу плохо».
– Встречали ли в своей карьере паразитов?
– Не встречал.
– Соболев говорит, что они есть в «Спартаке», вредят клубу.
– Я, честно, не встречал их.
– Получается, Соболев говорит неправду?
– Не знаю… Соболев может говорить что угодно (смеется).
- 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
- В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Статистика форварда за петербургскую команду: 60 матчей, 16 голов, 6 ассистов
- Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
- Рыночная стоимость Соболева – 6 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»