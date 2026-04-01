Литвинов отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Спартаковец Руслан Литвинов прокомментировал резонансное заявление Александра Соболева.

В марте нападающий рассказал, что покинул «Спартак» в том числе из-за «людей-паразитов, которые изнутри делают клубу плохо».

– Встречали ли в своей карьере паразитов?

– Не встречал.

– Соболев говорит, что они есть в «Спартаке», вредят клубу.

– Я, честно, не встречал их.

– Получается, Соболев говорит неправду?

– Не знаю… Соболев может говорить что угодно (смеется).