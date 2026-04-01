  • Быстров не принял аргументы Карпина насчет выбора состава сборной России

Быстров не принял аргументы Карпина насчет выбора состава сборной России

1 апреля, 14:29
5

Владимир Быстров оценил заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о большом количестве игроков в заявке национальной команды.

«Сейчас у команд появилась возможность играть товарищеские матчи посреди окна: возьмем Францию и Англию.

Сборная Англии вызвала в окончательный список 35 игроков, Франция сыграла две игры двумя разными составами.

К сожалению, у нас только товарищеские матчи, мы имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на состояние», – аргументировал Карпин выбор состава.

– Пока будут вызывать по 35 человек и мы не увидим один состав сборной, так и будем плеваться в телевизор. Как ты объяснишь футболистам значение сборной, если они приезжают, как на курорт?

Тренер не хочет рисковать, футболисты должны восстановиться… Пусть будет 20 человек, играют одни и те же. За эти несколько лет можно было бы наиграть состав так, что они с закрытыми глазами будут друг друга узнавать.

– Карпин отвечает на эту критику по составу на сбор, приводя пример Англию и Францию. Это объяснение устроило?

– Мы три года играем товарищеские матчи, и основного состава так и не появилось. Франция и Англия могут какой угодно состав ставить на товарищеские матчи, но есть официальные – и там есть основной состав. У нас нет основного состава. Нет первой сборной, у Франции она есть.

Если Карпину нравится такой футбол, то пусть играют просто в поле. Зачем зрители приходят и смотрят? Не понимаю, как за три года можно не определится с 20 основными футболистами?

Его в первую очередь должна интересовать игра сборной, а не интересы клубов. Хорошо, завтра, допустим, нас возвращают в международный футбол. Он на вторую игру на сборе тоже будет так тасовать состав и говорить, что игроки не готовы? Почему ты тогда их не наигрываешь?

  • Сборная России в марте победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
  • У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь российская сборная соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Быстров Владимир Карпин Валерий
Комментарии (5)
TOMSON
1775045823
Нужно, чтоб в этих товарняках без замен бегали и в подкатах стелились. По 8:0 выносили и в клубы разобранные приезжали. Условного Глушенкова травмировали бы на месяцок все бы резко переобулись и пошли разговоры про «зачем так выкладываться где это не нужно». Вся страна критиканы. Все все умеют и знают. Вот только задним числом и из разряда «А я говорил». До 1 официального матча сборную можно не смотреть. Это игры ради самой сборной, а не болельщиков. Никто там свою карьеру против непонятных команд на кон ставить не хочет. По этому прикиньте себя берегут! Соперников тоже лучше нет! Не просто так мы играем хотяб против 2го состава Мали. Если кто-то может договорится с кем то лучше… Пожалуйста, уверен РФС вам будет благодарен
