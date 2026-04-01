Быстров не принял аргументы Карпина насчет выбора состава сборной России

Владимир Быстров оценил заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о большом количестве игроков в заявке национальной команды.

«Сейчас у команд появилась возможность играть товарищеские матчи посреди окна: возьмем Францию и Англию.

Сборная Англии вызвала в окончательный список 35 игроков, Франция сыграла две игры двумя разными составами.

К сожалению, у нас только товарищеские матчи, мы имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на состояние», – аргументировал Карпин выбор состава.

– Пока будут вызывать по 35 человек и мы не увидим один состав сборной, так и будем плеваться в телевизор. Как ты объяснишь футболистам значение сборной, если они приезжают, как на курорт?

Тренер не хочет рисковать, футболисты должны восстановиться… Пусть будет 20 человек, играют одни и те же. За эти несколько лет можно было бы наиграть состав так, что они с закрытыми глазами будут друг друга узнавать.

– Карпин отвечает на эту критику по составу на сбор, приводя пример Англию и Францию. Это объяснение устроило?

– Мы три года играем товарищеские матчи, и основного состава так и не появилось. Франция и Англия могут какой угодно состав ставить на товарищеские матчи, но есть официальные – и там есть основной состав. У нас нет основного состава. Нет первой сборной, у Франции она есть.

Если Карпину нравится такой футбол, то пусть играют просто в поле. Зачем зрители приходят и смотрят? Не понимаю, как за три года можно не определится с 20 основными футболистами?

Его в первую очередь должна интересовать игра сборной, а не интересы клубов. Хорошо, завтра, допустим, нас возвращают в международный футбол. Он на вторую игру на сборе тоже будет так тасовать состав и говорить, что игроки не готовы? Почему ты тогда их не наигрываешь?