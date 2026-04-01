Смолов: «Посоветую молодым футболистам больше не ходить в «Кофеманию»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов не считает, что его история схожа с уголовным преследованием Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 и 2019 годах.

Уголовное дело против Смолова было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.

Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

Форвард обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Судебное слушание должно было состояться сегодня, но было перенесено на 3 апреля.

По словам футболиста, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.

– Кокорина и Мамаева не поддерживали так, как вас. Вы это чувствовали?

– Чувствовалась поддержка, за что я благодарен каждому. Всем искреннее спасибо.

Не совсем корректно и не хотелось бы сравнивать наши ситуации. По сути нас объединяет лишь заведение и общий род деятельности с ребятами, с которыми я очень много времени провел вместе и знаком. Я их в той ситуации в то время тоже поддерживал.

Посоветую молодым футболистам больше не ходить в «Кофеманию». Посоветую сконцентрироваться на футболе, проводить больше времени с семьей и близкими, но могу отметить, что молодое поколение – более осознанное и профессиональное.

– Есть ли понимание, будет ли в пятницу потерпевший?

– Не знаю. Надеюсь, что будет, иначе вряд ли состоится заседание.