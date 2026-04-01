«Спартак» зимой рассматривал четырех российских тренеров

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о процессе выбора нового главного тренера прошедшей зимой.

Осенью клуб уволил Деяна Станковича, сменив его сначала на Вадима Романова, а в январе – на Хуана Карлоса Карседо.

– Рассматривал ли «Спартак» российских специалистов? Почему клуб, как кажется, на этот рынок смотрит не очень серьезно.

– Мы изучили примерно 23 кандидатуры, поделили тренеров на категории, среди которых было четверо россиян – просто они не подходили по своему профилю.

Мы искали тренера, который построит зрелищную игру на контроле мяча и в атакующем стиле. Нам нужен был современный специалист и методист, который будет соответствовать вектору развития команды и найдет общий язык со всеми игроками.

Карседо подходил под эти требования лучше всех кандидатов.