«Спартак» зимой рассматривал четырех российских тренеров

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о процессе выбора нового главного тренера прошедшей зимой.
Осенью клуб уволил Деяна Станковича, сменив его сначала на Вадима Романова, а в январе – на Хуана Карлоса Карседо.
– Рассматривал ли «Спартак» российских специалистов? Почему клуб, как кажется, на этот рынок смотрит не очень серьезно.
– Мы изучили примерно 23 кандидатуры, поделили тренеров на категории, среди которых было четверо россиян – просто они не подходили по своему профилю.
Мы искали тренера, который построит зрелищную игру на контроле мяча и в атакующем стиле. Нам нужен был современный специалист и методист, который будет соответствовать вектору развития команды и найдет общий язык со всеми игроками.
Карседо подходил под эти требования лучше всех кандидатов.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).