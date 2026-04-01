Быстров: «Карпин из нас делает дурачков?»

Владимир Быстров резко отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеской встречи с Мали.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

– Карпин сказал, что игра с Мали устроила, единственный минус – не забили.

– Из нас тренер делает дурачков? Извините меня, если такая игра может понравиться. Как это – пленных малийцев не смогли обыграть?

Что там могло понравиться? У Глушенкова ни одной обводки в первом тайме, полутрусцой бегали. Облякова обгоняют с форой в пять метров.

– Что конкретно не устроило?

– Темп. Один в один нет обыгрыша. Идет перекат мяча. Понятно, что Мали стали редутами – ну так обыгрывайте один в один, играйте быстрее.

– Почему так?

– Потому что все игроки знают, что в состав из 40 человек все равно попадут. Было бы 20, боролись бы за место в составе. У нас нет ни разу такой ситуации, когда бы в двух подряд играх вышел один состав и по игре мы бы сказали «вау!» То первый провалят, то во втором пешком ходят.

Если Карпин устал и не может определиться с составом, то… Но у меня впечатление, что он просто боится показать основной состав сборной. Поэтому вызывает по 40 человек, и все равно все играют.