Быстров: «Карпин из нас делает дурачков?»

1 апреля, 15:59
10

Владимир Быстров резко отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеской встречи с Мали.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

– Карпин сказал, что игра с Мали устроила, единственный минус – не забили.

– Из нас тренер делает дурачков? Извините меня, если такая игра может понравиться. Как это – пленных малийцев не смогли обыграть?

Что там могло понравиться? У Глушенкова ни одной обводки в первом тайме, полутрусцой бегали. Облякова обгоняют с форой в пять метров.

– Что конкретно не устроило?

– Темп. Один в один нет обыгрыша. Идет перекат мяча. Понятно, что Мали стали редутами – ну так обыгрывайте один в один, играйте быстрее.

– Почему так?

– Потому что все игроки знают, что в состав из 40 человек все равно попадут. Было бы 20, боролись бы за место в составе. У нас нет ни разу такой ситуации, когда бы в двух подряд играх вышел один состав и по игре мы бы сказали «вау!» То первый провалят, то во втором пешком ходят.

Если Карпин устал и не может определиться с составом, то… Но у меня впечатление, что он просто боится показать основной состав сборной. Поэтому вызывает по 40 человек, и все равно все играют.

Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Мали Россия Быстров Владимир Карпин Валерий
Комментарии (10)
рылы
1775048503
тебя и делать дураком не надо - ты им родился.
Cleaner
1775049864
Вова Быстров, ты от БОЛЬШОГО УМА переходил из Зенита в Спартак и обратно??? Ну РЖУ ни могу от таких умников!!!...)))
NewLife
1775051535
Точно подмечено !
Правдоруб100
1775057591
То, что у Карпина совести ни капли - ясно. Была бы, так давно в отставку подал. Другое не ясно, а что это его наши спортивные начальники держат у руля сборной??? Видят же, как тренер Карпин НУЛЕВОЙ, а выводов нет...
Garrincha58
1775057840
Карпин? какой у нас футбол такой и тренер другого нет
subbotaspartak
1775059036
Как это – пленных малийцев не смогли обыграть?.... Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными
Бумбраш
1775060998
Чего быстрик то петушится? Слушаешь,вот всех этих бывших ногомячеров,советы их, претензии и возникает вопрос "а чего ты так в бытность игрока не играл?". понятно что сборная наша мягко скажем не айс,чемп не так силен(свидетельство тому леги из нашего чемпа не в основе своих сборных играют) .так что заткнуться бы уоуке-истеричке
