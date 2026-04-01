Смолов рассказал об угрозах после драки в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов ответил, что происходило после драки, приведшей к уголовному делу.

Производство было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.

Он признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

Форвард обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Судебное слушание должно было состояться сегодня, но было перенесено на 3 апреля.

По словам Федора, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.

– Как вы это все переживали?

– Я благодарен семье за поддержку. Им было тяжелее все это переживать, нежели мне, потому что я привык брать ответственность за поступки на себя, никого не обвинять.

Эта ситуация произошла лишь по моей причине. Я этим не горжусь, об этом сожалею.

Позиция была сразу конструктивная, и было решено, что идем по пути законодательства и только по нему. К сожалению, это все затянулось только из-за невозможности контактировать напрямую с потерпевшим.

– Какой период был самым тяжелым?

– Самое первое время, когда начали появляться незнакомые мне люди, не имеющие отношения к делу и преподносить разного рода информацию, которая не соответствует действительности. Я впервые в этой ситуации. Постараюсь сделать все, чтобы больше в ней не оказываться.

Это были люди, которые просто решили нажиться на этой ситуации. Угрозы были и при звонках, и писали тоже. Изначально писали, потому что я не знал этих людей. Потом это все преподносилось под соусом того, что они знают потерпевшего и готовы все это урегулировать, якобы все друг друга знают.

Это закончилось, как только материал ушел в главное управление дознания города Москвы. Очная ставка с самим потерпевшим пошла на пользу.