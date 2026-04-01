Смолов раскрыл, как удалось достичь мирового соглашения с потерпевшим, избитым в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как примирился с пострадавшим в драке.

Уголовное дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.

Он признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

Форвард обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Судебное слушание должно было состояться сегодня, но было перенесено на 3 апреля.

«Мировое соглашение уже достигнуто. Осталось дождаться решение суда.

Позитивно, что нам удалось выйти на прямой контакт с потерпевшим после очной ставки при содействии дознания города Москвы.

Я изначально был настроен на конструктивный диалог только с потерпевшим. Но, к сожалению, были еще другие люди, занимающиеся вымогательством.

Как только был достигнут прямой контакт с потерпевшим, нам удалось выстроить диалог. И в последствии заключить мировое соглашение и примириться, за что ему благодарность», – заявил Смолов.