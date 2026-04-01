  Названо место сборной России в рейтинге ФИФА после мартовских матчей

Названо место сборной России в рейтинге ФИФА после мартовских матчей

1 апреля, 16:51

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия осталась на 36-м месте. В активе команды 1525,6 очка.

В марте россияне провели два товарищеских матча, в которых победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

Новым лидером рейтинга стала Франция (1877,32 балла). В топ-3 также входят сборные Испании (1876,4) и Аргентины (1874,81).

Кроме того, в десятке лучших национальных команд планеты расположились Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Марокко, Бельгия и Германия.

Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Рейтинг Россия Франция Испания Аргентина
