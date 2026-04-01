Круговой прокомментировал информацию, что игроки ЦСКА недовольны женой Челестини

Латераль ЦСКА Данил Круговой высказался о пребывании жены главного тренера Фабио Челестини в штабе команды.
«Вы очень много ищете проблем там, где их нет. Проблема точно не в том, что супруга Фабио у нас находится в тренерском штабе.
Не хочу комментировать, чем она занимается. Это дела клуба. Наша задача – выходить и играть, но нам просто где-то не везет. Надеюсь, сейчас все изменится», – сказал Круговой.
- В этом сезоне РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
- 4 апреля красно-синие проведут матч против «Акрона». Игра пройдет в Тольятти, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
- Челестини возглавил московскую команду в июне 2025 года. Контракт с 49-летним тренером, перешедшим из «Базеля», был подписан по схеме «2+1».
