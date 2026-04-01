Гурцкая призвал наказать Карпина после слов о матче с Мали

Блогер, агент Тимур Гурцкая оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Мали (0:0).

Карпин сказал: «Понравилось почти все по игре – не допустили моменты у своих ворот, создали у чужих. Все хорошо. Не реализовали – претензия в этом».

«Оставляю за собой право подозревать, что у него очень хорошее чувство юмора и это был сарказм. Если он говорил серьезно, то я воспринимаю это как издевательство. Настоящее издевательство над болельщиками.

Чтобы они поняли, что такие вещи нельзя делать, надо, чтобы они один раз сбросились и людям, которые пришли на матч, вернули деньги за билет. Чтобы футболисты сбросились и вернули деньги за билет. Это было бы честно.

Получить такое убогое зрелище и такое чудовищное хамское высказывание главного тренера – за это надо заплатить штраф. Если бы они оплатили людям билеты и концерт Ваенги был за их счет, может, в следующий раз было бы поинтереснее.

Сборная Мали не привезла ни одного основного футболиста, в ее основном составе играет Майга, который не попадает в основной состав команды РПЛ с 14 места», – сказал Гурцкая.