РФС призвали не увольнять Карпина после унылой ничьей с Мали

Автор Спортса Глеб Чернявский считает, что главного тренера сборной России Валерия Карпина увольнять пока не надо.
«Друзья, слегка шокирован мнением, что надо срочно отправить Карпина в отставку.
Точнее, его можно отправить в отставку просто потому, что тренерский срок прошел и можно освежиться, но что изменится-то?
Обыгрывали шесть раз подряд петрушек с общим счетом 24:0 – хихикали. Не обыгрываем – панику подняли.
Ни при каком раскладе устраивать не будет, потому что в нынешнем формате устраивать в принципе не может.
Что надо делать, ответа у меня нет.
Насколько понимаю, на сборную хорошо ходят в регионах, людям приятно увидеть Сафонова и Головина.
Будто бы стоит сосредоточиться на этой социальной миссии.
А Мали приедет в любой город – только денег заплатите», – написал Чернявский.
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.