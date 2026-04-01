РФС призвали не увольнять Карпина после унылой ничьей с Мали

Автор Спортса Глеб Чернявский считает, что главного тренера сборной России Валерия Карпина увольнять пока не надо.

«Друзья, слегка шокирован мнением, что надо срочно отправить Карпина в отставку.

Точнее, его можно отправить в отставку просто потому, что тренерский срок прошел и можно освежиться, но что изменится-то?

Обыгрывали шесть раз подряд петрушек с общим счетом 24:0 – хихикали. Не обыгрываем – панику подняли.

Ни при каком раскладе устраивать не будет, потому что в нынешнем формате устраивать в принципе не может.

Что надо делать, ответа у меня нет.

Насколько понимаю, на сборную хорошо ходят в регионах, людям приятно увидеть Сафонова и Головина.

Будто бы стоит сосредоточиться на этой социальной миссии.

А Мали приедет в любой город – только денег заплатите», – написал Чернявский.