  • РФС призвали не увольнять Карпина после унылой ничьей с Мали

РФС призвали не увольнять Карпина после унылой ничьей с Мали

1 апреля, 11:19
12

Автор Спортса Глеб Чернявский считает, что главного тренера сборной России Валерия Карпина увольнять пока не надо.

«Друзья, слегка шокирован мнением, что надо срочно отправить Карпина в отставку.

Точнее, его можно отправить в отставку просто потому, что тренерский срок прошел и можно освежиться, но что изменится-то?

Обыгрывали шесть раз подряд петрушек с общим счетом 24:0 – хихикали. Не обыгрываем – панику подняли.

Ни при каком раскладе устраивать не будет, потому что в нынешнем формате устраивать в принципе не может.

Что надо делать, ответа у меня нет.

Насколько понимаю, на сборную хорошо ходят в регионах, людям приятно увидеть Сафонова и Головина.

Будто бы стоит сосредоточиться на этой социальной миссии.

А Мали приедет в любой город – только денег заплатите», – написал Чернявский.

  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (12)
темирхан
1775036033
А самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! Для ЧЕГО матчи СБОРНОЙ ВООБЩЕ НУЖНЫ? Может вообще распустить ее!? или вы надеетесь, что нас куда-то там вернут? можно расслабиться и спокойно смотреть за другими сборными ибо еще лет 5 минимум ничего не изменится! так что хоть Карпин, хоть Семак, хоть кто-то еще ни чего не изменит! ИГРОКАМ САМИМ эти матчи не нужны, потому что готовиться не к чему! и зачем товорняки? чтобы травмы получать!?
SERG_1959
1775036035
Сборная без официальных турниров это не сборная, а пустая трата денег.
АЛЕКС 58
1775036958
40-50 пуделевских кандидатов это сборная-1 и сборная 2. Пусть играют между собой. Или руководствуРФС не выгодно? Пилить денежки не получится?
Vitaga
1775038491
не секрет что каждому сопернику по товарищескому матчу наши платят за эту игру. не бесплатно к нам едут а за хорошие деньги. и видеть унылое зрелище и испытывать досаду и злость за такие игры неприемлимо. с таким тренером и такой сборной ничего лучшего не предвидется. гнать поганой метлой и админ состав и тренера. пусть в Ростов возвращается или в пердив. там его место.там и народ им доволен.
baggio80
1775042445
При Сталине сидели бы все почти поголовно из РФС: и тренер, и игроки, за такие матчи сборной стыдно.
нейтральныйкакникто
1775044536
Как можно слепить боеспособную сборную , составленную из тех , кто на вторых ролях в своих клубах???
