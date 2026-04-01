Орлов раскритиковал Карпина за слова после ничьей с Мали

1 апреля, 18:50
4

Комментатор Геннадий Орлов удивлен, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину понравилась игра его команды в товарищеской встрече с Мали.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«После матча с удивлением прочитал отзывы нашего главного тренера – якобы ему игра понравилась. Но это же резко диссонирует с общим впечатлением!

Нет голов, 0:0 на своeм поле. Хотел бы напомнить, что сама идея этой игры заключается в одной старинной присказке: без гола нет футбола.

Главный тренер говорит нам, что были моменты. Ну какие моменты? Были подходы. Мы подходили к воротам – и упирались в малийскую защиту. Кроме нереализованного пенальти и удара в штангу вспомнить особо нечего.

Это всe равно, что обсуждать в театре красивые волосы или глаза актрисы вместо еe актeрского мастерства. Но суть-то – в игре, в проживании роли на сцене!

Так и в футболе – важно содержание, мастерство. Оно включает умение держать мяч, играть в пас, быстро переходить от обороны к атаке. Наши же футболисты очень медленно это делали.

Пускай наш тренер не обижается, но нам такой игры не надо. Болельщику нужен другой футбол. Хотелось бы видеть другую команду. Нет у неe какого-то нутра, структуры игры, солидности. Не чувствуется духа, заряженности, футбольной агрессивности. Дерзости.

Для меня такой футбол – расстройство. Но самое печальное, если тренер доволен. У него, видимо, какие-то свои критерии. Но нельзя же говорить хорошо на то, что плохо. Нужно давать реальную оценку», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Мали Россия Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (4)
...уефан
1775059229
...а как могла не понравиться такая игра Карпину? Заработали, всё кто только мог на ней заработать, все целы, не травмированы, Ваенга спела, один ты, дед-Ген, мимо кассы, и ваши ожидания - ваши проблемы...
Бумбраш
1775061290
Дайте Орлову таблетку.мало пришло любителей футбола из футбольной столицы поддержать нашу сборную.зато визгу про результат море.играем простые товарняки,как на сборах в межсезонье.. только княгиня может своим опущенным мозгом пердеть
erybov1965
1775062237
А какую мы хотели увидеть игру, практически более чем наполовину со вторым составом «Мали», ростом под два метра, которые «закрылись» на своей половине, отрабатывая свой план? Зрелищность игры в целом зависит от двух команд. Это не в защиту Карпина, но по сути.
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
