Орлов раскритиковал Карпина за слова после ничьей с Мали

Комментатор Геннадий Орлов удивлен, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину понравилась игра его команды в товарищеской встрече с Мали.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«После матча с удивлением прочитал отзывы нашего главного тренера – якобы ему игра понравилась. Но это же резко диссонирует с общим впечатлением!

Нет голов, 0:0 на своeм поле. Хотел бы напомнить, что сама идея этой игры заключается в одной старинной присказке: без гола нет футбола.

Главный тренер говорит нам, что были моменты. Ну какие моменты? Были подходы. Мы подходили к воротам – и упирались в малийскую защиту. Кроме нереализованного пенальти и удара в штангу вспомнить особо нечего.

Это всe равно, что обсуждать в театре красивые волосы или глаза актрисы вместо еe актeрского мастерства. Но суть-то – в игре, в проживании роли на сцене!

Так и в футболе – важно содержание, мастерство. Оно включает умение держать мяч, играть в пас, быстро переходить от обороны к атаке. Наши же футболисты очень медленно это делали.

Пускай наш тренер не обижается, но нам такой игры не надо. Болельщику нужен другой футбол. Хотелось бы видеть другую команду. Нет у неe какого-то нутра, структуры игры, солидности. Не чувствуется духа, заряженности, футбольной агрессивности. Дерзости.

Для меня такой футбол – расстройство. Но самое печальное, если тренер доволен. У него, видимо, какие-то свои критерии. Но нельзя же говорить хорошо на то, что плохо. Нужно давать реальную оценку», – сказал Орлов.