Директор «Спартака»: «Некоторые страны занимаются геноцидом, но участвуют в еврокубках»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао посетовал на непоследовательность ФИФА и УЕФА.
«Мне кажется абсолютно ужасной ситуация, при которой некоторые страны занимаются геноцидом, но при этом участвуют в еврокубках, рынки у них открыты. А Россия этого права лишена.
Для меня спорт должен быть пространством чистым и честным. То есть нужно соревноваться, бороться в чистых и честных условиях.
Однако в настоящее время мы такой возможности лишены», – сказал Кахигао.
- Российские команды отстранены от международных соревнований более четырех лет – с февраля 2022 года.
- У клубов РПЛ за указанный период неоднократно срывались трансферы из-за санкций.
- Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025-го.
Источник: «Коммент.Шоу»