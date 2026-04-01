Директор «Спартака»: «Некоторые страны занимаются геноцидом, но участвуют в еврокубках»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао посетовал на непоследовательность ФИФА и УЕФА.

«Мне кажется абсолютно ужасной ситуация, при которой некоторые страны занимаются геноцидом, но при этом участвуют в еврокубках, рынки у них открыты. А Россия этого права лишена.

Для меня спорт должен быть пространством чистым и честным. То есть нужно соревноваться, бороться в чистых и честных условиях.

Однако в настоящее время мы такой возможности лишены», – сказал Кахигао.