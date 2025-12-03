Генич посоветовал идеального тренера для «Динамо»

Комментатор Константин Генич предложил «Динамо» назначить Станислава Черчесова.

«Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться ещe раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в «Спартак». Но там его не видят. А «Динамо» будто колебалось. Тем более у Черчесова в команде есть история с шестью победами в Лиге Европы.

Они сделали ставку на амбиции Карпина, но не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить амбициям «Динамо», – сказал Генич.