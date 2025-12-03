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Генич посоветовал идеального тренера для «Динамо»

3 декабря 2025, 23:36
3

Комментатор Константин Генич предложил «Динамо» назначить Станислава Черчесова.

«Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться ещe раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в «Спартак». Но там его не видят. А «Динамо» будто колебалось. Тем более у Черчесова в команде есть история с шестью победами в Лиге Европы.

Они сделали ставку на амбиции Карпина, но не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить амбициям «Динамо», – сказал Генич.

  • Из «Динамо» ранее ушел Валерий Карпин. Команду временно возглавил Ролан Гусев.
  • Черчесов работал в «Динамо» с апреля 2014 по июль 2015 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Черчесов Станислав Генич Константин
Комментарии (3)
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Алим Терек
1764795909
Пусть забирают,оплатив Ахмату неустойку.
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IVANRUS777
1764809488
Динамо нужен хороший иностранный тренер. Ну или Слуцкий из отечественных если рассматривать, но этому бегемотику и в поднебесной хорошечно пока) А так бы, мне кажется, он для Динамо бы лучше подошёл, чем Черчесов.
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evgevg13
1764838039
а геничу можно верить?
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