Генич посоветовал идеального тренера для «Динамо»

Комментатор Константин Генич предложил «Динамо» назначить Станислава Черчесова.
«Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться ещe раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в «Спартак». Но там его не видят. А «Динамо» будто колебалось. Тем более у Черчесова в команде есть история с шестью победами в Лиге Европы.
Они сделали ставку на амбиции Карпина, но не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить амбициям «Динамо», – сказал Генич.
- Из «Динамо» ранее ушел Валерий Карпин. Команду временно возглавил Ролан Гусев.
- Черчесов работал в «Динамо» с апреля 2014 по июль 2015 года.
Источник: «Чемпионат»