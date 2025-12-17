Введите ваш ник на сайте
Генич назвал топ-3 игроков 2025 года в РПЛ

Вчера, 13:46
1

Комментатор Константин Генич включил в число лучших игроков 2025 года в РПЛ Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА).

– Логично, конечно, говорить про Эдика [Сперцяна], но я бы тоже назвал эту пару, наверное. Это слишком легко и на поверхности – Кисляк и Батраков.

Потому что для Батракова прошлый сезон был первым в основном составе «Локомотива». И мы сколько раз говорили, что есть такой синдром второго сезона.

Ты подписал новый контракт, другие условия, и у тебя неминуемо идeт спад. У Батракова не то, чтобы спад, у него наоборот подъeм. Он забивал и забивает ещe больше, забивает больше нападающих.

За 2025-й календарный год он забил больше Даку и больше Кордобы. Он и играет хорошо, и ведeт игру хорошо, и самое главное, что не провисает.

– А выбираешь ты кого?

– Я выберу, блин… Мне очень симпатичен Мотя Кисляк. Потому что в нeм сочетается прям вся органика, что должна быть в современном полузащитнике. Но, конечно, игроки позиции Батракова мне ближе.

  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
  • 20-летний Батраков в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» в 23 встречах, отметился 15 голами и 6 передачами.
  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел 25 матчей за «Краснодар», забил 9 голов, сделал 13 ассистов.

Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Краснодар Сперцян Эдуард Кисляк Матвей Батраков Алексей Генич Константин
Интерес
1765969082
Мотя уже хочет поскорее закончить свою футбольную карьеру в Евросоюзе.Вообще...
