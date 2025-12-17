Генич назвал топ-3 игроков 2025 года в РПЛ

Комментатор Константин Генич включил в число лучших игроков 2025 года в РПЛ Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА).

– Логично, конечно, говорить про Эдика [Сперцяна], но я бы тоже назвал эту пару, наверное. Это слишком легко и на поверхности – Кисляк и Батраков.

Потому что для Батракова прошлый сезон был первым в основном составе «Локомотива». И мы сколько раз говорили, что есть такой синдром второго сезона.

Ты подписал новый контракт, другие условия, и у тебя неминуемо идeт спад. У Батракова не то, чтобы спад, у него наоборот подъeм. Он забивал и забивает ещe больше, забивает больше нападающих.

За 2025-й календарный год он забил больше Даку и больше Кордобы. Он и играет хорошо, и ведeт игру хорошо, и самое главное, что не провисает.

– А выбираешь ты кого?

– Я выберу, блин… Мне очень симпатичен Мотя Кисляк. Потому что в нeм сочетается прям вся органика, что должна быть в современном полузащитнике. Но, конечно, игроки позиции Батракова мне ближе.