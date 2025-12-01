Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре ведущих клубов РПЛ.

«Я вижу «Краснодар», они играют красиво. Они играют творчески, взаимодействуют друг с другом, импровизируют. В «Зените» в Питере тоже что-то есть. А в ЦСКА и «Спартаке» – ни на кого глаз положить. Сейчас только «Краснодар» и «Зенит» красиво играют, ну и «Балтика» немножко», – сказал Пономарeв.