Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво

Сегодня, 12:13
5

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре ведущих клубов РПЛ.

«Я вижу «Краснодар», они играют красиво. Они играют творчески, взаимодействуют друг с другом, импровизируют. В «Зените» в Питере тоже что-то есть. А в ЦСКА и «Спартаке» – ни на кого глаз положить. Сейчас только «Краснодар» и «Зенит» красиво играют, ну и «Балтика» немножко», – сказал Пономарeв.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками после 17 матчей. У ЦСКА и «Зенита» на счету по 36 баллов. «Локомотив» идет 4-м с 34 очками. «Балтика» занимает 5-ю позицию с 32 баллами. «Спартак» – 6-й с 28 очками.
  • В прошлом сезоне первое место заняли «быки», вторую позицию – петербуржцы, третью – красно-синие.

Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком» 1
Гусев – о работе в «Динамо»: «Не понимаю, что такое давление»
«Спартак» рассмотрит предложения по вингеру от европейских клубов
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Балтика ЦСКА Спартак Пономарев Владимир
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1764580586
И что он увидел красивого в игре, команды Серёжи? Я болельщик Зенита, ничего не вижу красивого, вижу дельфина на поле.
Ответить
Интерес
1764582906
Да, Педро поперёк поля виртуозно бегает!Никто у него мяч отобрать не может-ни свои, ни чужие! Вот с финальными обострениями похуже. Остальное у Пономарёва зависит исключительно от последнего результата, что его мало отличает от обычного болельщика со стажем.
Ответить
suchi-69
1764584839
Свинота вместе с Левниковым такие кружева плетёт на поле и в судейской, закачаешься.
Ответить
