Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре ведущих клубов РПЛ.
«Я вижу «Краснодар», они играют красиво. Они играют творчески, взаимодействуют друг с другом, импровизируют. В «Зените» в Питере тоже что-то есть. А в ЦСКА и «Спартаке» – ни на кого глаз положить. Сейчас только «Краснодар» и «Зенит» красиво играют, ну и «Балтика» немножко», – сказал Пономарeв.
- В РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками после 17 матчей. У ЦСКА и «Зенита» на счету по 36 баллов. «Локомотив» идет 4-м с 34 очками. «Балтика» занимает 5-ю позицию с 32 баллами. «Спартак» – 6-й с 28 очками.
- В прошлом сезоне первое место заняли «быки», вторую позицию – петербуржцы, третью – красно-синие.
Источник: «Советский спорт»