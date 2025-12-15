Орлов: «Не сомневался, что Карпин провалится в «Динамо»

Геннадий Орлов объяснил, почему считает закономерными результаты «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

Столичный клуб назначил тренера в июне.

17 ноября он ушел в отставку по собственному желанию.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

– Всe ли логично и заслуженно в текущей таблице РПЛ?

– В общем, да. По большому счeту только один сюрприз – пятое место «Балтики». То, что «Динамо» провалится, я лично не сомневался и неоднократно спрашивал, зачем вообще клуб взял Карпина.

Во-первых, у него два стула: должен и сборную тренировать, и клуб. Он усложнил себе этим жизнь.