Селюк заговорил об увольнении Черчесова из «Ахмата»: «Он не умеет использовать нападающих»

Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, снова критически высказался в адрес Станислава Черчесова.

«Конате счастлив в «Ахмате» и не собирается покидать команду. Как он может покинуть страну, где получил российский паспорт, купил квартиру и живет как мусульманин в Грозном?

В «Ахмате» он стал своим! Поэтому ни о каком уходе идти речи не может. Мохамед считает Чечню и «Ахмат» своим вторым домом!

Что касается игрового времени, это вопрос к Черчесову. Ранее Станислав Саламович работал в сборной Казахстана, и за время его работы команда 0 забила и аж 15 пропустила! Еще раз – ноль забитых и пятнадцать пропущенных.

Значит, он не умеет использовать нападающих. Выходи Конате на поле вместе с Мелкадзе, и играй он чаще, не было бы серии из восьми матчей без побед.

Поэтому у Конате в «Ахмате» все в порядке. Знаете, сезон начинал Сторожук, затем пришел Черчесов. Кто его знает, может, Саламович уже завтра покинет Грозный? Что, из-за каждого тренера теперь игроков менять?

Сейчас Черчесов занимается тем, что очень хорошо рекламирует себя и в «Спартак», и в «Динамо», поэтому если так, пускай уходит, а Мохамед будет оставаться лучшим бомбардиром «Ахмата», – сказал Селюк.