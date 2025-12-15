Новые подробности о заходе арабских инвесторов в клуб РПЛ

Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, когда инвестиционный фонд No Limit Sport может завершить покупку клуба РПЛ.

– В течение какого времени сделка может быть осуществлена?

– Думаю, до окончания этого сезона мы сделаем первичный анализ, после чего вступим в переговоры. А дальше еще около года будем анализировать ситуацию с инфраструктурой, с академией, с потенциалом, с финансами.

На этом этапе уже будут подписаны документы о неразглашении с потенциальным клубом, который будет заинтересован эту информацию предоставлять для анализа, который будет дальше ложиться на стол инвестору.

– Ориентировочное закрытие сделки – ближе к 2028 году?

– Предполагаю, что где‑то полтора года займет весь процесс. Это история достаточно серьезная, она предполагает работу в долгую. Нужно понимать все риски, все взвешивать.

У нас фонд с международным капиталом включая инвесторов из Индонезии, материкового Китая и Саудовской Аравии. Достаточно большой пул, достаточно большой и сильный фонд.

– Если покупка клуба осуществится, какие задачи будут стоять?

– Как минимум играть в еврокубках, когда Россия вернется на международную арену. Мы надеемся, что ситуация нормализуется к 2027–2028 году и в эти сроки клубы будут выступать в еврокубках.