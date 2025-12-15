Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Новые подробности о заходе арабских инвесторов в клуб РПЛ

Сегодня, 16:29
4

Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, когда инвестиционный фонд No Limit Sport может завершить покупку клуба РПЛ.

– В течение какого времени сделка может быть осуществлена?

– Думаю, до окончания этого сезона мы сделаем первичный анализ, после чего вступим в переговоры. А дальше еще около года будем анализировать ситуацию с инфраструктурой, с академией, с потенциалом, с финансами.

На этом этапе уже будут подписаны документы о неразглашении с потенциальным клубом, который будет заинтересован эту информацию предоставлять для анализа, который будет дальше ложиться на стол инвестору.

– Ориентировочное закрытие сделки – ближе к 2028 году?

– Предполагаю, что где‑то полтора года займет весь процесс. Это история достаточно серьезная, она предполагает работу в долгую. Нужно понимать все риски, все взвешивать.

У нас фонд с международным капиталом включая инвесторов из Индонезии, материкового Китая и Саудовской Аравии. Достаточно большой пул, достаточно большой и сильный фонд.

– Если покупка клуба осуществится, какие задачи будут стоять?

– Как минимум играть в еврокубках, когда Россия вернется на международную арену. Мы надеемся, что ситуация нормализуется к 2027–2028 году и в эти сроки клубы будут выступать в еврокубках.

Еще по теме:
Газзаев раскритиковал работу Станковича в «Спартаке»: «В голове не укладывается!»
Черчесов: «Я случайно в «Милан» не перехожу?»
Головин подробно рассказал о драке Березуцкого и Траоре на тренировке ЦСКА
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1765807001
Вот и хорошо. Надо еще и спартак прикрыть.
Ответить
bes 2
1765808064
Фигня какая то. Инвесторы всегда вкладывают инвестиции в тот клуб, который потом дает доходы. Доходы в футболе от --участия в еврокубках (УЕФА выплачивает за победы и ничьи) , , медиаправ, спонсорства, продажи билетов , продажи атрибутики и трансферов игроков. Сам же Андреев говорит---"Надеемся к 2027–2028 году и в эти сроки клубы будут выступать в еврокубках." Нахрена инвесторам ждать этого, когда можно выбрать из кучи европейских клубов, у которых нет никаких санкций ?
Ответить
Главные новости
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна перед открытием зимнего ТО
17:35
Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»
17:27
Алдонин сделал заявление о лечении от рака
17:17
Головин – об игроке «Реала»: «Никогда мне не нравился»
17:05
Селюк заговорил об увольнении Черчесова из «Ахмата»: «Он не умеет использовать нападающих»
16:54
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»
16:46
Новые подробности о заходе арабских инвесторов в клуб РПЛ
16:29
4
Головин объяснил слова о возвращении в Россию
16:16
Гвардиола побил рекорд Фергюсона в АПЛ
16:08
Газзаев раскритиковал работу Станковича в «Спартаке»: «В голове не укладывается!»
15:57
1
Все новости
Все новости
Назван лучший игрок «Спартака» в ноябре-декабре
17:43
Новые подробности о заходе арабских инвесторов в клуб РПЛ
16:29
4
Газзаев раскритиковал работу Станковича в «Спартаке»: «В голове не укладывается!»
15:57
1
Черчесов: «Я случайно в «Милан» не перехожу?»
15:30
Головин подробно рассказал о драке Березуцкого и Траоре на тренировке ЦСКА
15:15
Орлов: «Не сомневался, что Карпин провалится в «Динамо»
15:00
2
Раскрыта зарплата Веры в «Локомотиве»
14:51
4
Газзаев – о летнем новичке ЦСКА: «Совсем не убедил»
14:28
2
Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»
14:14
Пономарев – о легионерах РПЛ: «Эти сволочи совсем обнаглели»
13:59
7
«Локомотив» согласовал трансфер экс-игрока «Химок» и «Оренбурга»
13:50
1
Газзаев высказался о критике в адрес Семака
13:37
3
Газзаев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
13:06
2
Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба
12:36
4
Решение КДК по игроку «Акрона», удаленному в матче с «Зенитом»
12:21
4
«ПСЖ» заинтересовался игроком «Зенита»
11:51
9
Кисляк высказался о возможном уходе из ЦСКА зимой
11:26
1
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в ноябре-декабре
11:19
2
Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем
11:05
8
Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»
10:38
1
Лапочкин высказался о длительном спаде в работе Карасева
10:27
2
Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»
10:15
12
Два клуба заинтересованы в нападающем «Локомотива»
09:44
1
Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»
09:20
1
«Оренбург» заинтересовался аргентинским хавбеком
09:09
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
08:45
1
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
9
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку
01:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 