  Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»

Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»

Сегодня, 14:14

Дмитрий Сычев пошутил о самомнении Александра Мостового.

– В хоккей часто играете?

– Сейчас – часто. Саша Мостовой, Юра Жирков, Рома Широков, Паша Погребняк, Андрей Аршавин – у нас интересная бригада.

– Кто круче всех играет?

– А вы как думаете (смеeтся)? Естественно, у нас во все виды спорта лучше всех играет один человек.

– Мостовой?

– Ну конечно! Мостовой вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе. А мы – уже где-то за ним.

  • Мостовому в августе исполнилось 57 лет.
  • В ходе карьеры он поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий Мостовой Александр
