Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»

Дмитрий Сычев пошутил о самомнении Александра Мостового.
– В хоккей часто играете?
– Сейчас – часто. Саша Мостовой, Юра Жирков, Рома Широков, Паша Погребняк, Андрей Аршавин – у нас интересная бригада.
– Кто круче всех играет?
– А вы как думаете (смеeтся)? Естественно, у нас во все виды спорта лучше всех играет один человек.
– Мостовой?
– Ну конечно! Мостовой вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе. А мы – уже где-то за ним.
- Мостовому в августе исполнилось 57 лет.
- В ходе карьеры он поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
Источник: «Чемпионат»