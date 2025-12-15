Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»

Дмитрий Сычев пошутил о самомнении Александра Мостового.

– В хоккей часто играете?

– Сейчас – часто. Саша Мостовой, Юра Жирков, Рома Широков, Паша Погребняк, Андрей Аршавин – у нас интересная бригада.

– Кто круче всех играет?

– А вы как думаете (смеeтся)? Естественно, у нас во все виды спорта лучше всех играет один человек.

– Мостовой?

– Ну конечно! Мостовой вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе. А мы – уже где-то за ним.