Черчесов: «Я случайно в «Милан» не перехожу?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о слухах, отправляющих его в топ-клубы РПЛ.

«На 100% ничего не бывает, и я о чем-то начинаю говорить, когда на столе лежит конкретное предложение. Сейчас я об этом не думаю, что бы не говорили. В «Милан» я не перехожу, случайно вы не знаете?

Была ли у меня заранее договоренность с «Ахматом» об уходе? Если ты приходишь в клуб с мыслями об уходе – это уже путь в никуда. Другое дело что в любом контракте всe прописано.

Я же не прошу каждый месяц зарплату увеличить или уменьшить. В 1861-м году, если мне память не изменяет, отменили крепостное право. Я же в «Ахмат» пришел? Пришел. Значит будет пища, будем думать. Образно я рассуждать не могу.

Сегодня я тренирую «Ахмат». Клуб может называться как угодно. Вам могут позвонить, написать, приехать. Главное понимание того, что дальше. Вы – большой клуб, но с ним же надо что-то делать с этим большим клубом.

В «Зенит» меня слухи не отправляют. Это подозрительно, кстати», – заявил Черчесов.