Черчесов: «Я случайно в «Милан» не перехожу?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о слухах, отправляющих его в топ-клубы РПЛ.
«На 100% ничего не бывает, и я о чем-то начинаю говорить, когда на столе лежит конкретное предложение. Сейчас я об этом не думаю, что бы не говорили. В «Милан» я не перехожу, случайно вы не знаете?
Была ли у меня заранее договоренность с «Ахматом» об уходе? Если ты приходишь в клуб с мыслями об уходе – это уже путь в никуда. Другое дело что в любом контракте всe прописано.
Я же не прошу каждый месяц зарплату увеличить или уменьшить. В 1861-м году, если мне память не изменяет, отменили крепостное право. Я же в «Ахмат» пришел? Пришел. Значит будет пища, будем думать. Образно я рассуждать не могу.
Сегодня я тренирую «Ахмат». Клуб может называться как угодно. Вам могут позвонить, написать, приехать. Главное понимание того, что дальше. Вы – большой клуб, но с ним же надо что-то делать с этим большим клубом.
В «Зенит» меня слухи не отправляют. Это подозрительно, кстати», – заявил Черчесов.
- «Ахмат» назначил тренера в августе.
- Грозненцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 турах.
- Черчесова связывали с «Динамо» и «Спартаком».