Головин объяснил слова о возвращении в Россию

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал собственное высказывание о возможности вскоре вернуться в Россию.
В ноябре он заявил: «Хочу понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться, или я хочу еще остаться. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив».
«Я не могу сам себе ответить, что и как. Но вот как сказал – так оно и есть.
Я не задумывался об уходе [из «Монако»]. Просто вот так я думать стал», – сказал Головин.
- Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
- У него контракт с клубом до лета 2029-го.
- Статистика Головина в этом сезоне: 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.
Источник: ютуб-канал Fonbet