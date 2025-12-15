Введите ваш ник на сайте
Головин объяснил слова о возвращении в Россию

Сегодня, 16:16

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал собственное высказывание о возможности вскоре вернуться в Россию.

В ноябре он заявил: «Хочу понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться, или я хочу еще остаться. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив».

«Я не могу сам себе ответить, что и как. Но вот как сказал – так оно и есть.

Я не задумывался об уходе [из «Монако»]. Просто вот так я думать стал», – сказал Головин.

  • Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
  • У него контракт с клубом до лета 2029-го.
  • Статистика Головина в этом сезоне: 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Еще по теме:
Головин подробно рассказал о драке Березуцкого и Траоре на тренировке ЦСКА
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ 9
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Источник: ютуб-канал Fonbet
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
Главные новости
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна перед открытием зимнего ТО
17:35
Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»
17:27
Алдонин сделал заявление о лечении от рака
17:17
Головин – об игроке «Реала»: «Никогда мне не нравился»
17:05
Селюк заговорил об увольнении Черчесова из «Ахмата»: «Он не умеет использовать нападающих»
16:54
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»
16:46
Новые подробности о заходе арабских инвесторов в клуб РПЛ
16:29
4
Головин объяснил слова о возвращении в Россию
16:16
Гвардиола побил рекорд Фергюсона в АПЛ
16:08
Газзаев раскритиковал работу Станковича в «Спартаке»: «В голове не укладывается!»
15:57
1
Все новости
Все новости
Головин объяснил слова о возвращении в Россию
16:16
ФотоСафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ»
14:36
7
Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили
00:51
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Вчера, 22:37
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
Вчера, 21:10
2
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами
Вчера, 20:02
2
Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ»
Вчера, 16:13
2
Во Франции оценили шансы Сафонова сыграть в финале Межконтинентального кубка
Вчера, 10:51
2
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
Вчера, 10:15
2
ФотоСафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером
Вчера, 09:15
1
Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2)
13 декабря
5
Сафонов выйдет в старте на 3-й матч «ПСЖ» подряд, Шевалье – в запасе
13 декабря
3
Сафонов намекнул, что сыграет в 3-м матче «ПСЖ» подряд
12 декабря
Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд
12 декабря
1
«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова
12 декабря
2
«Марсель» намерен купить экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
11 декабря
1
Габулов: «Сафонов докажет всей Европе, что он 1-й номер «ПСЖ»
11 декабря
4
Мостовой: «Сафонов – идеальный игрок для «ПСЖ»
11 декабря
1
Фанаты «ПСЖ» в восторге от Сафонова
11 декабря
9
Сафонов рассказал о новом увлечении
11 декабря
4
Петржела дал совет Сафонову и Забарному
11 декабря
Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным
11 декабря
1
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
11 декабря
Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать
10 декабря
2
Забарный не отказывался играть с Сафоновым
10 декабря
28
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
8 декабря
2
Во Франции раскрыли отношения между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»
8 декабря
18
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
8 декабря
3
Все новости
