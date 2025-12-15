Головин объяснил слова о возвращении в Россию

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал собственное высказывание о возможности вскоре вернуться в Россию.

В ноябре он заявил: «Хочу понять, чего я хочу дальше: или я хочу вернуться, или я хочу еще остаться. Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив».

«Я не могу сам себе ответить, что и как. Но вот как сказал – так оно и есть.

Я не задумывался об уходе [из «Монако»]. Просто вот так я думать стал», – сказал Головин.