Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил навыки голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

«Сафонов ни в чeм не уступает Шевалье по игре ногами, хотя, возможно, француза брали вместо Доннаруммы именно потому, что в этом компоненте игры он посильнее лучшего вратаря мира на сегодняшний день. С «Метцем» Матвей провeл очень сильный матч в плане начала развития атак», – сказал Кафанов.