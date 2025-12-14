Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил навыки голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.
«Сафонов ни в чeм не уступает Шевалье по игре ногами, хотя, возможно, француза брали вместо Доннаруммы именно потому, что в этом компоненте игры он посильнее лучшего вратаря мира на сегодняшний день. С «Метцем» Матвей провeл очень сильный матч в плане начала развития атак», – сказал Кафанов.
- Сафонов провел 3 матча подряд в составе парижан после 27 встреч, проведенных на скамье запасных.
- В последнем поединке с «Метцем» россияниин пропустил 2 гола, а до этого в 2 встречах сыграл на ноль. Парижане победили со счетом 3:2.
- Другой вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье, проведший за команду 20 встреч в текущем сезоне, в матче с «Метцем» остался в запасе.
Источник: Metaratings.ru