Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами

Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами

Сегодня, 20:02
1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил навыки голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

«Сафонов ни в чeм не уступает Шевалье по игре ногами, хотя, возможно, француза брали вместо Доннаруммы именно потому, что в этом компоненте игры он посильнее лучшего вратаря мира на сегодняшний день. С «Метцем» Матвей провeл очень сильный матч в плане начала развития атак», – сказал Кафанов.

  • Сафонов провел 3 матча подряд в составе парижан после 27 встреч, проведенных на скамье запасных.
  • В последнем поединке с «Метцем» россияниин пропустил 2 гола, а до этого в 2 встречах сыграл на ноль. Парижане победили со счетом 3:2.
  • Другой вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье, проведший за команду 20 встреч в текущем сезоне, в матче с «Метцем» остался в запасе.

Еще по теме:
Сафонов попал в заявку на финал Межконтинентального кубка и может выиграть c «ПСЖ» 6-й трофей за год 3
Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ» 2
Во Франции оценили шансы Сафонова сыграть в финале Межконтинентального кубка 2
Источник: Metaratings.ru
Франция. Лига 1 ПСЖ Метц Сафонов Матвей Шевалье Люка Кафанов Виталий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пётр-Лаврухин-google
1765735033
Это такой же,,тренер,,, как и Карпин,а значит НИКАКОЙ!!! Может хватит уже печатать мнение бездарей ,таких ,как этот?
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»
21:40
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером
21:29
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
21:10
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар»
19:35
2
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»
19:19
6
ФотоСафонов попал в заявку на финал Межконтинентального кубка и может выиграть c «ПСЖ» 6-й трофей за год
18:40
6
Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами
17:36
23
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании»
17:18
4
Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером
16:58
3
Все новости
Все новости
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами
20:02
1
Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ»
16:13
2
Во Франции оценили шансы Сафонова сыграть в финале Межконтинентального кубка
10:51
2
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
10:15
2
ФотоСафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером
09:15
1
Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2)
Вчера, 23:02
4
Сафонов выйдет в старте на 3-й матч «ПСЖ» подряд, Шевалье – в запасе
Вчера, 20:32
3
Сафонов намекнул, что сыграет в 3-м матче «ПСЖ» подряд
12 декабря
Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд
12 декабря
1
«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова
12 декабря
2
«Марсель» намерен купить экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
11 декабря
1
Габулов: «Сафонов докажет всей Европе, что он 1-й номер «ПСЖ»
11 декабря
4
Мостовой: «Сафонов – идеальный игрок для «ПСЖ»
11 декабря
1
Фанаты «ПСЖ» в восторге от Сафонова
11 декабря
9
Сафонов рассказал о новом увлечении
11 декабря
4
Петржела дал совет Сафонову и Забарному
11 декабря
Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным
11 декабря
1
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
11 декабря
Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать
10 декабря
2
Забарный не отказывался играть с Сафоновым
10 декабря
28
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
8 декабря
2
Во Франции раскрыли отношения между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»
8 декабря
18
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
8 декабря
3
«Чувствовал уверенность»: эмоции Сафонова после первой игры за «ПСЖ» в сезоне
7 декабря
2
«Я не женат на игроках»: Луис Энрике высказался о Сафонове после его дебюта в сезоне
7 декабря
Издание L’Équipe оценило игру Сафонова в матче с «Ренном»
7 декабря
Сафонов высказался по итогам 1-го своего матча в сезоне
7 декабря
1
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером
7 декабря
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 