Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома победил «Монако» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Мэйсон Гринвуд на 82-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

«Марсель» занимает 3-е место в Лиге 1 с 32 очками после 16 туров. «Монако» идет на 9-й позиции с 23 баллами.

Монегаски потерпели 5 поражений в последних 6 встречах в чемпионате Франции. На этом отрезке они выиграли только у «ПСЖ».