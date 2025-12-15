Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили

15 декабря, 00:51

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома победил «Монако» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Мэйсон Гринвуд на 82-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

«Марсель» занимает 3-е место в Лиге 1 с 32 очками после 16 туров. «Монако» идет на 9-й позиции с 23 баллами.

Монегаски потерпели 5 поражений в последних 6 встречах в чемпионате Франции. На этом отрезке они выиграли только у «ПСЖ».

Франция. Лига 1. 16 тур
Марсель - Монако - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - М. Гринвуд, 82.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами 2
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Марсель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Требования Талалаева, смена тренера в «Рубине», игрок года по версии ФИФА и другие новости
01:35
Кубок Испании. «Барселона» вышла в 1/8 финала, одолев команду из 3-го дивизиона
01:21
Рахимов близок к увольнению из «Рубина»: известно имя нового тренера
01:11
1
Вера выбрал игровой номер в «Локомотиве»
00:27
ФотоСамые подорожавшие футболисты РПЛ
00:12
Мостовой сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
Вчера, 23:54
4
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»
Вчера, 23:23
Жена Рафиньи иронично отреагировала на непопадание мужа в сборную года от ФИФА
Вчера, 23:11
1
Президент «Урала» объяснил срочную смену тренера
Вчера, 22:40
2
Стало известно, как Карпин и Головин проголосовали на премии The Best от ФИФА
Вчера, 22:31
Все новости
Все новости
Дембеле прокомментировал получение премии The Best
Вчера, 21:35
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
Вчера, 20:47
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
Вчера, 20:40
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
Вчера, 20:33
В «ПСЖ» отреагировали на решение суда по делу Мбаппе
Вчера, 18:18
Мбаппе отсудил у «ПСЖ» огромную сумму денег
Вчера, 15:55
4
Назван лучший игрок 2025 года по версии IFFHS
Вчера, 14:38
1
Жирков оценил положение Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу я так»
Вчера, 14:28
3
Головин раскрыл, сколько денег потратил на скины в онлайн-играх
Вчера, 00:36
6
Головин нарушил контракт с американским спонсором
15 декабря
4
Головин и Сафонов подешевели на Transfermarkt
15 декабря
1
Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья
15 декабря
19
Головин выбрал самого опасного соперника в карьере
15 декабря
Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»
15 декабря
1
Головин объяснил слова о возвращении в Россию
15 декабря
ФотоСафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ»
15 декабря
13
Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили
15 декабря
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
14 декабря
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
14 декабря
2
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами
14 декабря
2
Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ»
14 декабря
2
Во Франции оценили шансы Сафонова сыграть в финале Межконтинентального кубка
14 декабря
2
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
14 декабря
2
ФотоСафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером
14 декабря
1
Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2)
13 декабря
5
Сафонов выйдет в старте на 3-й матч «ПСЖ» подряд, Шевалье – в запасе
13 декабря
3
Сафонов намекнул, что сыграет в 3-м матче «ПСЖ» подряд
12 декабря
Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд
12 декабря
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 