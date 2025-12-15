Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома победил «Монако» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Мэйсон Гринвуд на 82-й минуте.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.
«Марсель» занимает 3-е место в Лиге 1 с 32 очками после 16 туров. «Монако» идет на 9-й позиции с 23 баллами.
Монегаски потерпели 5 поражений в последних 6 встречах в чемпионате Франции. На этом отрезке они выиграли только у «ПСЖ».
Франция. Лига 1. 16 тур
Марсель - Монако - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Гринвуд, 82.
Источник: «Бомбардир»