Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо прокомментировал ситуацию с вратарями в «ПСЖ».

У Матвея 3 матча подряд в основе.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Впереди финал Межконтинентального кубка с «Фламенго» (17 декабря).

«Не думаю, что сегодня у Луиша Кампуша и у тренерского штаба вообще стоит вопрос о пересмотре позиции голкипера. Это не было каким-то решающим моментом.

Сейчас нет идеи менять иерархию вратарей. Люка Шевалье по-прежнему остается первым номером – это тип вратаря, который любит Энрике и которому доверяет.

Даже если Сафонов провел хорошие матчи, тренер не хочет постоянно что-то менять и тем более создавать конкуренцию на этой позиции. Он предпочитает четкую иерархию: первый и второй номер. Ситуация может измениться, но прямо сейчас такого намерения нет.

Пока же, насколько я знаю, все остается без изменений. Дальше многое будет зависеть от того, когда вернется Шевалье. Ожидается, что это произойдет к Кубку африканских наций – и, конечно, от его выступлений.

На данный момент Сафонов здесь, он пользуется своим шансом, и это уже может повлиять на то, чтобы россиянин стал первым номером в Париже. Дальше все будет зависеть от игры Шевалье», – сказал Барросо.