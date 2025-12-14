Введите ваш ник на сайте
Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ»

Сегодня, 16:13
2

Журналист L’Équipe Жозе Барросо прокомментировал ситуацию с вратарями в «ПСЖ».

  • У Матвея 3 матча подряд в основе.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
  • Впереди финал Межконтинентального кубка с «Фламенго» (17 декабря).

«Не думаю, что сегодня у Луиша Кампуша и у тренерского штаба вообще стоит вопрос о пересмотре позиции голкипера. Это не было каким-то решающим моментом.

Сейчас нет идеи менять иерархию вратарей. Люка Шевалье по-прежнему остается первым номером – это тип вратаря, который любит Энрике и которому доверяет.

Даже если Сафонов провел хорошие матчи, тренер не хочет постоянно что-то менять и тем более создавать конкуренцию на этой позиции. Он предпочитает четкую иерархию: первый и второй номер. Ситуация может измениться, но прямо сейчас такого намерения нет.

Пока же, насколько я знаю, все остается без изменений. Дальше многое будет зависеть от того, когда вернется Шевалье. Ожидается, что это произойдет к Кубку африканских наций – и, конечно, от его выступлений.

На данный момент Сафонов здесь, он пользуется своим шансом, и это уже может повлиять на то, чтобы россиянин стал первым номером в Париже. Дальше все будет зависеть от игры Шевалье», – сказал Барросо.

Еще по теме:
Во Франции оценили шансы Сафонова сыграть в финале Межконтинентального кубка 2
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца» 2
Сафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером 1
Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
рылы
1765719771
какое отношение шевалье имеет к кубку африканских наций?
Ответить
Max-Min-vkontakte
1765720641
из того, что я прочитал, понял то, что шевалье номер один, но это не точно)
Ответить
