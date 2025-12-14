Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова во встрече 16-го тура Лиги 1 против «Метца» (3:2).

У Матвея 3 матча подряд в основе.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Впереди финал Межконтинентального кубка с «Фламенго» (17 декабря).

«В каждом из эпизодов, когда забивали мячи в ворота Матвея, он сделал все, что мог, и сыграл без единой ошибки в этом матче. Команда при этом выиграла. И это самое важное. Никто не осмелится винить Матвея в пропущенных мячах.

Как полевой игрок Матвей играл очень смело, все передачи дошли точно до адресата, и в этих атаках футболисты «ПСЖ» не потеряли ни одного мяча, несмотря на жесткий прессинг соперников. Очень хочется посмотреть статистику, чтобы удостовериться в том, что Матвей, играя как полевой игрок, сделал такое большое количество передач за один матч», – сказал Кафанов.