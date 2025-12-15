Головин выбрал самого опасного соперника в карьере

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, какого соперника считает самым сложным.

«Именно от кого исходила нереальная угроза каждый раз, когда он был рядом с нашей штрафной – это был Мбаппе.

Если, не дай бог, какая-то контратака, и он с мячом в центре поля, я думал: «Все. Процентов 90 сейчас нам забьют гол».

Хотя он на центре там где-то стоит», – заявил Головин.