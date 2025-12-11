Фанаты «ПСЖ» в восторге от Сафонова

Болельщики «ПСЖ» реагируют на игру вратаря Матвея Сафонова.

Сафонов провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.

Оба – на ноль.

Парижане набрали на общем этапе Лиги чемпионов 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.

«Дайте начать следующий матч Сафонову, пожалуйста», – написал фанат с никнеймом Ibeyonder_.

«Надеюсь, Луис Энрике не посадит Сафонова обратно на скамейку, чтобы придать Шевалье уверенности, в то время как он [Сафонов] зарабатывает для нас очки», – считает болельщик с ником fofsonia.

«Лично я более спокоен, когда в воротах Сафонов, чем Шевалье», – написал thoooooomy.

«Шевалье теперь может остаться дома», – оставил мнение болельщик с ником juniior_faye21.