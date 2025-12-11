Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).

«Матвей получил самую высокую оценку из игроков «ПСЖ», и это уже ответ на ваш вопрос. Конечно, с каждым матчем Матвей приходит в своe привычное состояние основного вратаря.

С Ильей Забарным у него нормальные профессиональные отношения, какие и должны быть, когда люди делают вместе одно дело. Этот матч позволяет надеяться, что Матвей будет играть в следующем матче и сможет закрепиться в основном составе», – сказал Кафанов.