  • Главная
  • Новости
  • Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным

Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным

Сегодня, 15:28
1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).

«Матвей получил самую высокую оценку из игроков «ПСЖ», и это уже ответ на ваш вопрос. Конечно, с каждым матчем Матвей приходит в своe привычное состояние основного вратаря.

С Ильей Забарным у него нормальные профессиональные отношения, какие и должны быть, когда люди делают вместе одно дело. Этот матч позволяет надеяться, что Матвей будет играть в следующем матче и сможет закрепиться в основном составе», – сказал Кафанов.

  • Накануне Сафонов и Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ».
  • У Матвея 2 сухих матча подряд.
  • 1-й номер «ПСЖ» Люка Шевалье продолжает восстановление от травмы.

Еще по теме:
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
Лига чемпионов. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять очко в Испании (0:0) 9
Сафонов и украинец Забарный впервые вместе на поле в составе «ПСЖ» 3
Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья Кафанов Виталий
Комментарии (1)
R_a_i_n
1765459515
Щас какл объедкин с работы придет.
Ответить
