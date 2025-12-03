Агент Головина высказался о получении французского гражданства для футболиста

Агент Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о получении французского гражданства для полузащитника «Монако».
«Французское гражданство для Головина? Мы с Александром обсуждаем разные моменты. Сейчас самое главное для него – предстоящая игра в Бресте. Вот это мы обсуждаем.
По поводу французского паспорта у нас с Головиным разговоров не было», – сказал агент.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он провел 8 матчей в Лиге 1, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
Источник: Sport24