Агент Головина высказался о получении французского гражданства для футболиста

Агент Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о получении французского гражданства для полузащитника «Монако».

«Французское гражданство для Головина? Мы с Александром обсуждаем разные моменты. Сейчас самое главное для него – предстоящая игра в Бресте. Вот это мы обсуждаем.

По поводу французского паспорта у нас с Головиным разговоров не было», – сказал агент.