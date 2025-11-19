Сафонов может выиграть трофей в Кувейте

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что матч на Суперкубок страны пройдет в Кувейте 8 января 2026 года.
В игре примут участие чемпион и обладатель Кубка Франции «ПСЖ», за которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и вице-чемпион страны «Марсель».
Игра на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» начнется в 21:00 мск.
- Сафонов в составе «ПСЖ» выиграл уже 5 трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
- В этом сезоне россиянин пока ни разу не сыграл за парижан.
- В прошлый раз матч за Суперкубок Франции прошел в Дохе (Катар).
Источник: официальный сайт LFP