Сафонов может выиграть трофей в Кувейте

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что матч на Суперкубок страны пройдет в Кувейте 8 января 2026 года.

В игре примут участие чемпион и обладатель Кубка Франции «ПСЖ», за которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и вице-чемпион страны «Марсель».

Игра на стадионе «Джабер-эль-Ахмед» начнется в 21:00 мск.