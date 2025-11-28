Мостовой – о Сафонове в «ПСЖ»: «Посадили в золотую клетку с трофеями»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижский клуб не рассчитывает на голкипера и может расстаться с ним зимой.

«Сафонов сам решит, стоит ли ему уходить из «ПСЖ» за игровым временем. Одно понятно точно: парижане не видят в Матвее первого номера. С одной стороны, это хорошо, когда ты хотя бы точно понимаешь свою роль. С другой, понятно, что любой футболист в расцвете сил хочет играть.

Но так получились, что Сафонова посадили в золотую клетку с трофеями. Платят много, кубки идут один за другим. Тяжело уйти из таких престижных условий», – сказал Мостовой.