«ПСЖ» рассмотрит вариант с уходом Сафонова

Сегодня, 11:31
4

«ПСЖ» не рассчитывает на вратаря Матвея Сафонова и может расстаться с игроком зимой.

Клуб также может покинуть защитник Лукас Бералдо. Парижане не намерены приобретать новых игроков, если только не появятся «большие возможности» для укрепления состава.

По данным Foot Parisien, Сафонов может уйти в аренду.

Россиянин рассчитывал получить больше игрового времени после ухода Джанлуиджи Доннаруммы и подписания «ПСЖ» Люка Шевалье. Однако этого не произошло. Несмотря на ошибки экс-вратаря «Лилля», главный тренер парижан Луис Энрике не хочет, чтобы у голкипера была острая конкуренция с другими игроками.

  • 26-летний Сафонов провел в запасе в «ПСЖ» последние 27 матчей подряд.
  • Срок его контракта с парижским клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.

Еще по теме:
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Сафонов отреагировал на голевую феерию «ПСЖ» и «Тоттенхэма» 2
Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)
Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Бералдо Лукас
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1764319567
Так что, Мотя, в глазах ПСЖ, уже и на третьего номера у них не тянет?! Или дороговато обходится для лавочника :)
Ответить
swot1205
1764320112
Уроды, специально выживают из-за пучка зелени
Ответить
Glebaj
1764321754
Ну и ладно, пусть присмотрится к чемпионату Испании или Италии
Ответить
Artemka444
1764327456
Шевалье ни о чём!!!
Ответить
«ПСЖ» рассмотрит вариант с уходом Сафонова
11:31
4
