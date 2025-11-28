«ПСЖ» рассмотрит вариант с уходом Сафонова

«ПСЖ» не рассчитывает на вратаря Матвея Сафонова и может расстаться с игроком зимой.

Клуб также может покинуть защитник Лукас Бералдо. Парижане не намерены приобретать новых игроков, если только не появятся «большие возможности» для укрепления состава.

По данным Foot Parisien, Сафонов может уйти в аренду.

Россиянин рассчитывал получить больше игрового времени после ухода Джанлуиджи Доннаруммы и подписания «ПСЖ» Люка Шевалье. Однако этого не произошло. Несмотря на ошибки экс-вратаря «Лилля», главный тренер парижан Луис Энрике не хочет, чтобы у голкипера была острая конкуренция с другими игроками.