  • Главная
  • Новости
  • Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»

Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»

Сегодня, 19:45
2

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал условие для трансфера в другой европейский клуб.

– Когда вы туда приходили, «Монако» считали трамплином. Со всех сторон говорили, что Саня сейчас поиграет там пару годиков, а потом уйдет выше.

– Изначально я даже не думал о каком-то переходе в Европу. Думал, буду играть в России, это мой дом. Мне сложно было вообще представить, что уеду из России. Такой была первая мысль.

Потом, когда начались какие-то слухи, разговоры на Кубке конфедераций в 2017 году, я уже тоже начал читать, но думал, что это, наверное, фигня какая-то, не может быть, что могут позвать. И вот уже на чемпионате мира пришли предложения, выбрал я в итоге «Монако».

Я никогда не мыслил, что это именно для меня. Считал, что это трамплин, что мне нужно как-то себя показать и срочно куда-то уйти. Я пришел туда, очень тяжело адаптировался, очень долго это происходило.

У меня в принципе всегда в жизни так. Я не прям интроверт, но мне на привыкание к каким-то серьезным переменам надо чуть больше времени, чем обычному человеку. Когда я уже адаптировался, я понял, что мне тут нравится.

И только если прям какая-то супер, топ команда обратится, типа «Реала» или «Барселоны», я готов пойти на такой шаг. Обращались разные клубы, «Боруссия», «Ньюкасл», и я не видел смысла.

  • 29-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
  • Он забил 36 голов и сделал 40 ассистов в 241 матче.
  • Контракт российского футболиста с клубом Лиги 1 действует еще 3,5 сезона.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые


Галина Бронемясова
1763658074
да все уже знают, что окажешься в питере. даже твой агент об этом прямо говорит. я против данного трансфера, но он неизбежен, по-ходу. паспорт решает.
Ответить
Интерес
1763658472
Значит, его футбольная карьера закончится в "Монако".Ладно, если не свистом и проклятиями.
Ответить
