Головин высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил ситуацию с отсутствием игровой практики у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
– С Матвеем Сафоновым разговаривали после пропущенного гола в матче с Перу?
– Нет, мы просто попрощались, он уехал в клуб. Мы даже с ним толком не поговорили, он сразу в Питер прилетел.
Это была уже предыгровая тренировка, пару слов, потом по номерам спать. Потом уже день игры, надо о ней думать, даже не получилось пообщаться. И после игры попрощались.
– А во Франции встретиться, круассаны поесть?
– А как? У нас же игры, тренировки каждый день. Надо кому-то же прилететь к кому-то. А у нас каждый день игры игры игры.
Лига чемпионов что у них, что у нас. Нереально. У нас выходных не было месяц или больше, поэтому никак.
– Мотя в этом сезоне все время на замене. Как-то это на нем сказывается?
– Я же говорю, что даже с ним толком не смог поговорить. В любом случае, да. Так или иначе, если ты не играешь, ты можешь как угодно это скрывать, но тебе самому будет не по себе.
И можешь потерять уверенность. Это может влиять на кого-то больше, на кого-то меньше. Мотя – такой позитивный чувак. Я думаю, что сохраняет позитив, но в любом случае чуть чуть это сказывается.
- Сафонов провел в запасе парижан 25 игр подряд.
- Его последнее появление на поле датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
- В прошлом сезоне российский вратарь провел 17 матчей и пропустил 13 голов.