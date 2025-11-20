Головин высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил ситуацию с отсутствием игровой практики у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– С Матвеем Сафоновым разговаривали после пропущенного гола в матче с Перу?

– Нет, мы просто попрощались, он уехал в клуб. Мы даже с ним толком не поговорили, он сразу в Питер прилетел.

Это была уже предыгровая тренировка, пару слов, потом по номерам спать. Потом уже день игры, надо о ней думать, даже не получилось пообщаться. И после игры попрощались.

– А во Франции встретиться, круассаны поесть?

– А как? У нас же игры, тренировки каждый день. Надо кому-то же прилететь к кому-то. А у нас каждый день игры игры игры.

Лига чемпионов что у них, что у нас. Нереально. У нас выходных не было месяц или больше, поэтому никак.

– Мотя в этом сезоне все время на замене. Как-то это на нем сказывается?

– Я же говорю, что даже с ним толком не смог поговорить. В любом случае, да. Так или иначе, если ты не играешь, ты можешь как угодно это скрывать, но тебе самому будет не по себе.

И можешь потерять уверенность. Это может влиять на кого-то больше, на кого-то меньше. Мотя – такой позитивный чувак. Я думаю, что сохраняет позитив, но в любом случае чуть чуть это сказывается.