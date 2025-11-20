Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головин высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»

Сегодня, 22:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил ситуацию с отсутствием игровой практики у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– С Матвеем Сафоновым разговаривали после пропущенного гола в матче с Перу?

– Нет, мы просто попрощались, он уехал в клуб. Мы даже с ним толком не поговорили, он сразу в Питер прилетел.

Это была уже предыгровая тренировка, пару слов, потом по номерам спать. Потом уже день игры, надо о ней думать, даже не получилось пообщаться. И после игры попрощались.

– А во Франции встретиться, круассаны поесть?

– А как? У нас же игры, тренировки каждый день. Надо кому-то же прилететь к кому-то. А у нас каждый день игры игры игры.

Лига чемпионов что у них, что у нас. Нереально. У нас выходных не было месяц или больше, поэтому никак.

– Мотя в этом сезоне все время на замене. Как-то это на нем сказывается?

– Я же говорю, что даже с ним толком не смог поговорить. В любом случае, да. Так или иначе, если ты не играешь, ты можешь как угодно это скрывать, но тебе самому будет не по себе.

И можешь потерять уверенность. Это может влиять на кого-то больше, на кого-то меньше. Мотя – такой позитивный чувак. Я думаю, что сохраняет позитив, но в любом случае чуть чуть это сказывается.

  • Сафонов провел в запасе парижан 25 игр подряд.
  • Его последнее появление на поле датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
  • В прошлом сезоне российский вратарь провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

Еще по теме:
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону» 5
Головин считает европейцев лицемерами 12
Головин сравнил популярность ЦСКА и «Спартака» 3
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Головин Александр Сафонов Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус дал совет «Спартаку» насчет выбора нового тренера
22:56
Три игрока зимой покинут «Локомотив»
22:34
ФотоФутболисты «Спартака» поработали на заправке перед дерби с ЦСКА
22:10
2
Игрок «Спартака» – об отставке Станковича: «Команда была в шоке»
21:35
1
Демократическая партия США отреагировала на встречу Трампа с Роналду
21:21
В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»
21:09
4
Мостовой может пройти стажировку в «Спартаке-2»
20:44
Лещенко ответил, какого тренера хочет видеть в «Динамо»
20:33
1
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
20:08
9
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
19:45
5
Все новости
Все новости
Головин высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»
22:00
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
19:45
5
Головин считает европейцев лицемерами
17:55
12
Позиция Сафонова по новым финансовым требованиям бывшей жены
16:16
1
Головин назвал страну, где планирует жить после карьеры
12:55
7
Экс-жена Сафонова потребовала у него 6 миллионов рублей
12:32
11
ФотоОпределен лучший футболист Африки в 2025 году
Вчера, 23:40
Сафонов может выиграть трофей в Кувейте
Вчера, 17:45
2
ФотоОбъявлены претенденты на приз игроку года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:27
1
«ПСЖ» и Мбаппе предъявили друг к другу претензии почти на 700 миллионов
18 ноября
1
Энрике определил идеального кандидата для усиления атаки «ПСЖ»
17 ноября
«Не видел смысла переходить»: стало известно о предложении Головину из АПЛ
17 ноября
2
Названа команда, которую возглавит Зидан
16 ноября
7
Агент оценил спрос на Сафонова в Европе
16 ноября
1
Кантона пожаловался на мягкотелость современного футбола
15 ноября
Семин определил сильнейшую команду мира
14 ноября
Ташуев дал срочный совет Сафонову
14 ноября
Акинфеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»
14 ноября
1
«ПСЖ» рассмотрит подписание второго россиянина
14 ноября
12
Сафонову разрешили задержаться в России
13 ноября
1
Брату Мбаппе предложили сменить сборную
13 ноября
1
В сборной России заявили, что Сафонов сделал Доннарумму лучшим вратарем мира
12 ноября
14
Зидан ответил, когда вернется к тренерской работе
11 ноября
Участник Лиги Европы хочет арендовать Захаряна
10 ноября
1
Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»
10 ноября
7
Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
10 ноября
4
Конкурент Сафонова ответил на обвинения в фашизме
10 ноября
8
Конкурента Сафонова обвинили в фашизме
10 ноября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 