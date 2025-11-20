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Головин считает европейцев лицемерами

20 ноября 2025, 17:55
11

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, чем отличается менталитет людей в России и Европе.

– Вы как-то сказали, что там вам не хватает пельменей и нашего менталитета. Давайте начнем со второго. Что значит наш менталитет?

– Наш менталитет – это говорить условно так, как ты думаешь, говорить прямо. Там зачастую все, что бы ни было, что бы ни произошло, скажут просто что-то хорошее тебе.

Если ты из футбола, например, если команда играет плохо, тренер будет говорить не кому-то точечно, а всем.

В плане жизни тоже. Они могут подходить, именно европейцы, спрашивать, как дела, как семья.

Но ты понимаешь, что эти вопросы заданы не потому, что им реально интересно, как твои родители. На самом деле, по барабану.

– А про пельмени что?

– Я не какой-то фанат пельменей, просто думал думал и сказал про пельмени.

  • 29-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
  • Он забил 36 голов и сделал 40 ассистов в 241 матче.
  • Контракт российского футболиста с клубом Лиги 1 действует еще 3,5 сезона.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (11)
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Интерес
1763650884
Так и есть.Искренний интерес и пожелания замещаются дежурной вежливостью и политкорректностью.Да и в политическом закулисье говорят о поддержке (чем любят оперировать наши политики, особенно спортивные чиновники),а потом проголосуют против и скажут :Мы так должны были сделать для сохранения единства (как Орбан), или в интересах народа и страны (как "двухстульный" долговязый лидер "братской" Сербии).
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rash1959
1763651740
Сидел бы в раше да картоху с капустой жевал, не лицемеря причмокивал. Что ж ты срёшь там где живёшь?
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...уефан
1763652158
...да забей ты на всё и просто играй, забивай и зарабатывай на будущее...
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Cleaner
1763653320
Головин НЕ считает европейцев лицемерами. Он считает их отстраненными и интересующимися прежде всего собой. Это ЖУРНАЛИСТИШКИ-БУМАГОМАРАКИ все переворачивают и оскверняют...((((((((((((((((((
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Цугундeр
1763655152
"Мальбрук в поход собрался"? Наелся кислых щей?)
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Бан
1763656815
Говорить хорошее или не акцентировать внимание на виновнике промаха в игре это оказывается лицемерие. Как и задавать вопросы из вежливости. Что творится в головах у журналистов? Где они воспитывались, в каких подворотнях?
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k611
1763657692
Как обычно Бомбардир дорисовал мнение за игрока...
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NewLife
1763658298
Позор вам в Бомбардире за малограмотность. Вы употребляете слова, значение которых не понимаете или не знаете. Я уже писал про слово "вердикт", теперь вот позоритесь, не зная значения слова "лицемер".
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Oldtrafford83
1763701972
Мамкин редактор плохо учился в школе))
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