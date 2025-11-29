Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин заявил, что Сафонов получает пользу даже в запасе «ПСЖ»

Булыкин заявил, что Сафонов получает пользу даже в запасе «ПСЖ»

Сегодня, 11:37
2

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижский клуб не рассчитывает на голкипера и может расстаться с ним зимой.

«Даже тренируясь в «ПСЖ», он получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах. С РПЛ даже сравнивать нельзя. Земля и небо.

Конечно, решать ему и руководству. Надо знать отношение тренерского штаба к нему. После этого можно предпринимать какие-то шаги. То, что он уже там находится – это круто! Нет ничего страшного, что он не играет пока. Но, конечно, его уровень уверенности и игровой тонус падают. Это мы видели в сборной.

Но зато благосостояние в жизни, тренировки и все остальное на таком уровне, что многие и мечтать о таком не могут», – сказал Булыкин.

  • 26-летний Сафонов провел в запасе в «ПСЖ» последние 27 матчей подряд.
  • Срок его контракта с парижским клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Булыкин Дмитрий Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1764406231
АХ... Вся польза на счетах...
Ответить
Интерес
1764408157
ТОлько материальную.Остальной "рост" все видели в матчах сборной.
Ответить
