Булыкин заявил, что Сафонов получает пользу даже в запасе «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижский клуб не рассчитывает на голкипера и может расстаться с ним зимой.

«Даже тренируясь в «ПСЖ», он получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах. С РПЛ даже сравнивать нельзя. Земля и небо.

Конечно, решать ему и руководству. Надо знать отношение тренерского штаба к нему. После этого можно предпринимать какие-то шаги. То, что он уже там находится – это круто! Нет ничего страшного, что он не играет пока. Но, конечно, его уровень уверенности и игровой тонус падают. Это мы видели в сборной.

Но зато благосостояние в жизни, тренировки и все остальное на таком уровне, что многие и мечтать о таком не могут», – сказал Булыкин.