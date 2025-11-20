Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Позиция Сафонова по новым финансовым требованиям бывшей жены

Позиция Сафонова по новым финансовым требованиям бывшей жены

Сегодня, 16:16

Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировал новые требования экс-супруги футболиста Анастасии.

  • Бывшая жена Сафонова хочет взыскать с него еще 6 миллионов рублей.
  • Это судебные издержки Анастасии по делу об алиментах.
  • В расходы девушка включила деньги, которые еe адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля.

«Эта информация соответствует действительности. Заявления еще не рассмотрены, поскольку представители Анастасии тянут время, не предоставляя в полном объеме документы по расходам.

Естественно, мы свою позицию уже высказали и не согласны с предъявленными суммами, потому что они не соразмерны той работе, которой проведена», – сказал адвокат.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей
  • Читайте нас: 