Экс-жена Сафонова потребовала у него 6 миллионов рублей

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия пытается взыскать с игрока 6 миллионов рублей.
«Анастасия требует от вратаря сборной России 6 миллионов рублей судебных издержек.
Резонансное дело об алиментах обошлось Анастасии в 4 миллиона в Никулинском суде и 2 миллиона в суде Краснодара. Ещe 150 тысяч заплатили за работу юристов в арбитражном суде. Причeм в судебные расходы девушка включила деньги, которые еe адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля», – написал источник.
- В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
- Второй кассационный суд общей юрисдикции, а также Верховный суд РФ также встали на сторону экс‑супруги Сафонова.
- Сейчас Сафонов женат на Марине Кондратюк.
Источник: телеграм-канал Sport Baza