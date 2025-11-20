Экс-жена Сафонова потребовала у него 6 миллионов рублей

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия пытается взыскать с игрока 6 миллионов рублей.

«Анастасия требует от вратаря сборной России 6 миллионов рублей судебных издержек.

Резонансное дело об алиментах обошлось Анастасии в 4 миллиона в Никулинском суде и 2 миллиона в суде Краснодара. Ещe 150 тысяч заплатили за работу юристов в арбитражном суде. Причeм в судебные расходы девушка включила деньги, которые еe адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля», – написал источник.